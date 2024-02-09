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Белокурова Любовь Яковлевна
Белокурова Любовь Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Женский
Отец
Белокуров Яков Григорьевич
1911 г.р.
Мать
Белокурова (Болявина) Пелагея Сергеевна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Белокуров Яков Григорьевич
Мать:
Белокурова Пелагея Сергеевна
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