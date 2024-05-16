Клепов Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Клепова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
11.10.2010
Дочь: Клепова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Клепова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
12.02.2022
Мать ребёнка: Клепова Елена Владимировна