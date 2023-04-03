Сорокина (Меленкова) Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Меленкова) Анастасия Назаровна

Сорокина (Меленкова) Анастасия Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1885

Дата смерти

После 27.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1904

Муж: Сорокин Иван Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
страницы с поручителями нет
Рождение ребёнка
14.09.1905

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1906

Сын: Сорокин Яков Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1910

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1913

Сын: Сорокин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.02.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close