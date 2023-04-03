Сорокина (Меленкова) Анастасия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1885
Дата смертиПосле 27.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1904
страницы с поручителями нет
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
30.10.1906
Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
22.07.1910
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
27.02.1913
Отец ребёнка: Сорокин Иван Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.02.1913