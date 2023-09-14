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Кусков Никифор Артемьев

Место рождения

д. Караулова, село Плес Покровское тож, Пензенский уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кусков Артемий Петров

Мать: Кускова Хавронья Максимова

д. Караулова, село Плес Покровское тож, Пензенский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1762

Дочь: Копьева Мария Никифорова

Мать ребёнка: Кускова Дарья Андреева

с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова Дарья Андреева

с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Смерть
1813
д. Ломовка
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