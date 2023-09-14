Кусков Никифор Артемьев
Место рожденияд. Караулова, село Плес Покровское тож, Пензенский уезд
Дата рождения1740
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кусков Артемий Петров
д. Караулова, село Плес Покровское тож, Пензенский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1762
Дочь: Копьева Мария Никифорова
Мать ребёнка: Кускова Дарья Андреева
с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кускова Дарья Андреева
с. Андреевское Азас тож Завальный стан Пензенский уезд
Смерть
1813
д. Ломовка