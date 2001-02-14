Стрельникова (Болдырева) Оксана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Болдырева) Оксана Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1993

Муж: Стрельников Сергей Сергеевич

Венчание 01.08.1993г.
Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Гриденко Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Стрельников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.02.2001

Дочь: Стрельникова Диана Сергеевна

Отец ребёнка: Стрельников Сергей Сергеевич

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