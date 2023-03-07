Останина Пелагея Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Останин Иван Федотов
Отец ребёнка: Останин Федот Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Евфимия Федотова
Отец ребёнка: Останин Федот Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Останин Федот Авксентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812