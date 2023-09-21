Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Сухарева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлович

Смерть
После 1858
Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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