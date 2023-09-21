Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Сухарева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлович
Смерть
После 1858