Басыйр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасыйр

Басыйр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гали Басыйрович

Мать ребёнка: Марзия Мухамматфаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамиля Басыйровна

Мать ребёнка: Марзия Мухамматфаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамниха Басыйровна

Мать ребёнка: Марзия Мухамматфаезовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марзия Мухамматфаезовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close