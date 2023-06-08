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Воробьёв Андрей Сергеевич
Воробьёв Андрей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Воробьёв Сергей Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Воробьёва Светлана Георгиевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Воробьёв Сергей Юрьевич
Мать:
Воробьёва Светлана Георгиевна
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