Калашникова Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: Крюкова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Тыщенко Виктор

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Тыщенко Виктор

Смерть
Неизвестно
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