Калашникова Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: Крюкова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Тыщенко Виктор
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тыщенко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Тыщенко Виктор
Смерть
Неизвестно