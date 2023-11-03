Сухов Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Сухов Иван Никитин
Мать: Сухова Анна Яковлевна
Бракосочетание
22.01.1825
Жена: Сухова Дарья Савина
М. 23 Ж. 23 Федор Семён Суховы Федор Мухин Василий богунов
Рождение ребёнка
24.09.1825
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Василий Сорокин жена Николая Бородихина Настасья семенова
Рождение ребёнка
23.10.1826
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Рождение ребёнка
11.03.1828
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Григорий 2 Белов, Огрофена Алеесеева
Рождение ребёнка
25.09.1829
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Смерть
Неизвестно