Щербатова (Апраксина) София Александровна
Место рождения
Дата рождения30.06.1852
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Щербатов Эммануил Николаевич
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919