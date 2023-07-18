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Цыдыпова Анастасия Баировна
Цыдыпова Анастасия Баировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2000
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Василий Георгиевич
1980 г.р.
Мать
Тимофеева (Чагдурова) Валерия Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000
Отец:
Тимофеев Василий Георгиевич
Мать:
Тимофеева Валерия Николаевна
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