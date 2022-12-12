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Гузяев Алексей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

24.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гузяев Игнат Андреевич

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
19.05.1926

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
29.07.1928

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель управляющего базой М8 ЛОК "ЗАГОТ-Зерно"
Смерть
24.11.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Левашовская пустошь
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