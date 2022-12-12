Гузяев Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти24.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гузяев Игнат Андреевич
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
19.05.1926
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
29.07.1928
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель управляющего базой М8 ЛОК "ЗАГОТ-Зерно"
Смерть
24.11.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Левашовская пустошь