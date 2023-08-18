Бондарев ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бондарев Григорий
Мать: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бондарев Филимон
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бондарев Яков
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бондарев Григорий
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева
Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно