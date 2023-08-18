Бондарев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бондарев Григорий

Мать: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бондарев Филимон

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бондарев Яков

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондарев Григорий

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Лаврентьева

Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Прасковья Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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