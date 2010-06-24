Бучельников Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1953
Дата смерти24.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Моршиха, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
24.06.2010