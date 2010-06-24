Бучельников Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельников Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1953

Дата смерти

24.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Моршиха, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
24.06.2010
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