Дьячкова Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1972
Отец: Дьячков Михаил
Мать: Тарабукина Евдокия
Рождение ребёнка
10.12.1990
Сын: Балаганчик Гаврил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Рождение ребёнка
21.11.1992
Сын: Балаганчик Павел Иннокентьевич
Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.08.1996
Дочь: Балаганчик Диана Иннокентьевна
Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.03.2000
Сын: Балаганчик Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Рождение ребёнка
26.02.2006
Сын: Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович