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Дьячкова Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1972

Отец: Дьячков Михаил

Мать: Тарабукина Евдокия

Рождение ребёнка
10.12.1990

Сын: Балаганчик Гаврил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Рождение ребёнка
21.11.1992

Сын: Балаганчик Павел Иннокентьевич

Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.08.1996

Дочь: Балаганчик Диана Иннокентьевна

Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.03.2000

Сын: Балаганчик Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Рождение ребёнка
26.02.2006

Сын: Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Балаганчик Иннокентий Гаврилович