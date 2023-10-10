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Тарасов Иван (Иоанн) Стефанович

Место рождения

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.

Отец: Тарасов Стефан Григорьевич

Мать: Тарасова Матрёна Андреевна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение
12.11.1878 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
11 июня 1896 В - Егор Петрович Попов Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 317 стр 82 №171м
Рождение ребёнка
19.05.1899 ст.

Дочь: Любимова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Елизавета Алексеевна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф стр 198 № 18)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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