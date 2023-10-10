Тарасов Иван (Иоанн) Стефанович
Место рождения
Дата рождения08.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.
Крещение
12.11.1878 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
11 июня 1896 В - Егор Петрович Попов Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 317 стр 82 №171м
Рождение ребёнка
19.05.1899 ст.
Дочь: Любимова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Елизавета Алексеевна
Источник: ГАПК (ППК Ф стр 198 № 18)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно