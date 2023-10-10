Смиронов Егор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиронов Егор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1990

Отец: Смирнов Борис Никалаевич

Мать: не указана

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