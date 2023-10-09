Морева Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Морев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Морев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Морев Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916