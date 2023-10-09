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Морева Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Морев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Морев Алексей Степанович

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Морев Алексей Степанович

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Алексей Степанович

Смерть
После 1916
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