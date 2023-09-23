Минаков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаков Александр Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Минаков Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Минакова Любовь
Рождение ребёнка
1943
Сын: Минаков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Минакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минакова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Минакова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минакова Любовь
Смерть
Неизвестно