Минаков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаков Александр Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Минаков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Минакова Любовь

Рождение ребёнка
1943

Сын: Минаков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Минакова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минакова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Минакова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минакова Любовь

Смерть
Неизвестно
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