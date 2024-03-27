(Хаким) Сара
Место рожденияРоссия
Дата рождения1888
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Валиуллов Абдул Хаким
Мать: Хаким Махихосния
Россия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гиязетдинова Адиля
Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тажетдинов Амин
Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович
Россия
Рождение ребёнка
20.12.1933
Сын: Тажетдинов Ростям Хайруллович
Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район), Россия
Смерть
1981
Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область