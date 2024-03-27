(Хаким) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хаким) Сара

Место рождения

Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Валиуллов Абдул Хаким

Мать: Хаким Махихосния

Россия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гиязетдинова Адиля

Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тажетдинов Амин

Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович

Россия
Рождение ребёнка
20.12.1933

Сын: Тажетдинов Ростям Хайруллович

Отец ребёнка: Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район), Россия
Смерть
1981
Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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