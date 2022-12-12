Ахмадеева (Халиуллина) Жаннат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеева (Халиуллина) Жаннат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахматуллин Халиулла

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадеев Аксан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадеев Аксан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадеев Аксан

Смерть
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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