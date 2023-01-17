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Дмитрий Петров

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Петр Васильев

Мать: Марфа Михайлова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Феодорова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Пераскева Дмитриева

Мать ребёнка: Пелагея Феодорова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Дмитриев Елисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Феодорова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Пелагея Феодорова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Пелагея Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Феодорова

Смерть
Неизвестно
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