Дмитрий Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Петр Васильев
Мать: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Пераскева Дмитриева
Мать ребёнка: Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Дмитриев Елисей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Пелагея Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Феодорова
Смерть
Неизвестно