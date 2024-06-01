Морозов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Павел Сергеевич

Морозов Павел Сергеевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.10.1874

Жена: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Морозов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Морозов Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.