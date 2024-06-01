Морозов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1874
Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна
Рождение ребёнка
11.01.1885
Сын: Морозов Феодосий Павлович
Мать ребёнка: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна
Смерть
Неизвестно