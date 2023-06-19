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Коновалов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Сергей

Мать: Коновалов ?

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.02.1918

Дочь: Цыганкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.05.1921

Сын: Коновалов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Гражданцево, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1928

Сын: Коновалов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.09.1930

Сын: Коновалов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Гражданцево, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Коновалов Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Гражданцево, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Коновалов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Гражданцево, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
Неизвестно