Коновалов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Сергей
Мать: Коновалов ?
Рождение ребёнка
20.02.1918
Дочь: Цыганкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.05.1921
Сын: Коновалов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.04.1928
Сын: Коновалов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.09.1930
Сын: Коновалов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Коновалов Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коновалов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
Неизвестно