Слетнёва Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слетнёва Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слетнев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файрузова Ясмина Эльдаровна

Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файрузова Радмилла Эльдаровна

Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович

Бракосочетание
07.07.2007

Муж: Файрузов Эльдар Габдуллович

Стерлитамак
Рождение ребёнка
14.02.2015

Дочь: Файрузова Ясмина Эльдаровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.2015

Дочь: Файрузова Радмилла Эльдаровна

Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович

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