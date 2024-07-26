Слетнёва Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слетнев Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файрузова Ясмина Эльдаровна
Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файрузова Радмилла Эльдаровна
Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович
Бракосочетание
07.07.2007
Стерлитамак
Рождение ребёнка
14.02.2015
Дочь: Файрузова Ясмина Эльдаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.2015
Дочь: Файрузова Радмилла Эльдаровна
Отец ребёнка: Файрузов Эльдар Габдуллович