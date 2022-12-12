Куликова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Екатерина Васильевна

Куликова Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Около 1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1874 ст.

Сын: Чичкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Чичкин Иван Михайлович

Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичкин Иван Михайлович

Таракановка, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close