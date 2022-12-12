Куликова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиОколо 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1874 ст.
Сын: Чичкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Чичкин Иван Михайлович
Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Таракановка, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1891