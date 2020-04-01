Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Виктор

Смерть
01.04.2020