Вострова (Шевелева) Ирина Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевелев Ларион
Рождение ребёнка
17.12.1776
Сын: Востров Яков Данилов
Отец ребёнка: Востров Данила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1785
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Востров Данила Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно