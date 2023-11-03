Вострова (Шевелева) Ирина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострова (Шевелева) Ирина Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевелев Ларион

Мать: Шевелева Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
17.12.1776

Сын: Востров Яков Данилов

Отец ребёнка: Востров Данила Тимофеев

Рождение ребёнка
Около ?.08.1785

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Востров Данила Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востров Данила Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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