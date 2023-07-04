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Михеев Михаил Давидович

Место рождения

д. Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Михеев Давид Евфимиевич

Мать: Михеева Дария Филипповна

д. Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.10.1855

Сын: Михеев Лукиан Михайлович

Мать ребёнка: Михеева Дария Емелиановна

д. Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Дария Емелиановна

Смерть
Неизвестно