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Мышина Парасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1836

Сын: Мышин Василий Иванов

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1837

Сын: Мышин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1839

Сын: Мышин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

(Селитьба) Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мышин Василий Иванов

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1843

Сын: Мышин Илья Иванов

Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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