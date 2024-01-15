Мышина Парасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
13.07.1836
Сын: Мышин Василий Иванов
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
21.11.1837
Сын: Мышин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
13.08.1839
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
(Селитьба) Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мышин Василий Иванов
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
20.07.1843
Сын: Мышин Илья Иванов
Отец ребёнка: Мышин Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышин Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно