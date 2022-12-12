Зарифа Габдулманнапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вафура Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бибиувафья Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
20.07.1836 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулвали Гумеров
Смерть
Неизвестно