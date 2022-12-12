Зарифа Габдулманнапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарифа Габдулманнапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Нижматдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Галлямитдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фазлитдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вафура Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бибиувафья Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1836 ст.

Сын: Сахаутдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвали Гумеров

Смерть
Неизвестно
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