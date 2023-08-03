Ашихмин Макей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ашихмина Антонина
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ашихмина Антонина
Смерть
Неизвестно