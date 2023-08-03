Ашихмин Макей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Макей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Антонина

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Антонина

Смерть
Неизвестно
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