Пуртов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пуртов Иван Козьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пуртова Агрифена Михайловна

Мать ребёнка: Пуртова Августа

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пуртов Аврам Михайлович

Мать ребёнка: Пуртова Августа

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пуртов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пуртова Августа

Оськина, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пуртова Марья Михайловна

Мать ребёнка: Пуртова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуртова Евлампия

Мать ребёнка: Пуртова Августа

Смерть
Неизвестно
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