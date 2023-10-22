Пуртов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пуртов Иван Козьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пуртова Агрифена Михайловна
Мать ребёнка: Пуртова Августа
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пуртова Августа
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пуртова Августа
Оськина, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пуртова Марья Михайловна
Мать ребёнка: Пуртова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуртова Евлампия
Мать ребёнка: Пуртова Августа
Смерть
Неизвестно