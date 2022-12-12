Широков Трифон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Трифон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.09.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Широков Тимофей Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Захар Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Илья Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.09.1870 ст.
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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