Широков Трифон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти22.09.1870 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Широков Тимофей Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.09.1870 ст.
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область