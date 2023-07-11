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Бяков Неизв Незаконнорожд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Александра Ивановна

Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в метрической книге ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1160 Метрическая книга церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове
Смерть
1901
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1160 Метрическая книга церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове - лист 281