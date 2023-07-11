Бяков Неизв Незаконнорожд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: Александра Ивановна
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в метрической книге ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1160 Метрическая книга церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове
Смерть
1901
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1160 Метрическая книга церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове - лист 281