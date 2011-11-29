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Добрынина таисия дмитриевна
Добрынина таисия дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.2011
Пол
Женский
Отец
Добрынин дмитрий геннадьевич
Мать
Добрынина (Ляхина) наталья викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2011
Отец:
Добрынин дмитрий геннадьевич
Мать:
Добрынина наталья викторовна
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