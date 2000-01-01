Боровков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Боровков Гаврила
Мать: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Боровков Михаил
Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно