Боровков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Георгий

Боровков Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Боровков Гаврила

Мать: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Боровков Михаил

Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Мария Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close