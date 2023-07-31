Кулагин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Сабельникова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Кулагина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулагин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Кулагина Мария Андреевна

Смерть
01.10.1963
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