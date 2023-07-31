Кулагин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Сабельникова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Кулагина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Кулагина Мария Андреевна
Смерть
01.10.1963