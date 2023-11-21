Сухаревский Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти23.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухаревская Валентина
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
23.03.1981