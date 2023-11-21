Сухаревский Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухаревский Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

23.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухаревская Валентина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
23.03.1981
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