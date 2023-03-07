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Батурин Никита

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Батурин Иван Никитович

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Батурин Фёдор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Батурин Гаврила Никитин

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Батурин Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Батурин Трофим Никитин

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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