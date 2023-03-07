Батурин Никита
Место рождения
Дата рожденияДо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Батурин Иван Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1797
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно