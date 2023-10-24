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Преображенская Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983

Отец: Мартынович Щенин Яков

Мать: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преображенская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преображенская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Преображенский Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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