Преображенская Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983
Отец: Мартынович Щенин Яков
Мать: Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преображенская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преображенская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Преображенский Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия