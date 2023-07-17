Ларина (Трусова) Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1904
Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Самарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки
Смерть
Неизвестно