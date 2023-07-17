Ларина (Трусова) Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Трусова) Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Ларин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларина Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Самарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки
Смерть
Неизвестно