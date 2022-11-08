Карелина (Коротаева) Вера Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1931
Дата смерти08.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1931
Бракосочетание
16.07.1954
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Клюкина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич
село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
05.12.1956
Сын: Карелин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич
Казахстан г. Целиноград, Астраханский р-он, село Первомайка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич
Смерть
08.11.2022