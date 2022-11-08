Карелина (Коротаева) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелина (Коротаева) Вера Андреевна

Карелина (Коротаева) Вера Андреевна

avatar

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.03.1931

Дата смерти

08.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1931

Отец: Коротаев Андрей Яковлевич

Мать: Коротаева Зинаида Львовна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.07.1954

Муж: Карелин Александр Сергеевич

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Клюкина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич

село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
05.12.1956

Сын: Карелин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич

Казахстан г. Целиноград, Астраханский р-он, село Первомайка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Александр Сергеевич

Смерть
08.11.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close