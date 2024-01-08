Глазырин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырин Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
07.09.2007

Дочь: Глазырина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Глазырина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
14.06.2014

Сын: Глазырин Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Татьяна Юрьевна

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