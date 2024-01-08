Глазырин Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.2007
Дочь: Глазырина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Глазырина Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
14.06.2014
Сын: Глазырин Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Глазырина Татьяна Юрьевна