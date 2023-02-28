Ляхова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ляхов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Ляхов Яков
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Ляхов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхова Мария
Отец ребёнка: Ляхов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхов Иван
Отец ребёнка: Ляхов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1990