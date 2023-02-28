Ляхова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ляхов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Ляхов Яков

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ляхов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ляхов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляхова Мария

Отец ребёнка: Ляхов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхов Иван

Отец ребёнка: Ляхов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1990
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