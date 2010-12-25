Низамова (Бикмаматова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1936
Дата смерти25.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936
Отец: Бикмаматов Гариф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низамов Имами
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низамов Имами
Рождение ребёнка
18.10.1961
Дочь: Кувшинова (Низамова) Асия
Отец ребёнка: Низамов Имами
Смерть
25.12.2010