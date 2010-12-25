Низамова (Бикмаматова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизамова (Бикмаматова) Раиса

Низамова (Бикмаматова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1936

Дата смерти

25.12.2010

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936

Отец: Бикмаматов Гариф

Мать: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Имами

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Имами

Рождение ребёнка
18.10.1961

Дочь: Кувшинова (Низамова) Асия

Отец ребёнка: Низамов Имами

Смерть
25.12.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.