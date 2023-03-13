Рогачева Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рогачевъ Петръ
Отец ребёнка: Рогачевъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Рогачевъ Федоръ
Отец ребёнка: Рогачевъ Семенъ
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогачевъ Семенъ