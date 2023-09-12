Буторин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Аркадий Сергеевич
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Буторина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина Любовь